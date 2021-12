Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de persoane au murit in decurs de cateva zile in Turcia, iar alte aproximativ 20 au fost spitalizate dupa ce au consumat alcool contrafacut, in mai multe provincii din tara, potrivit presei turce, relateaza AFP. Potrivit postului Haberturk, sapte dintre aceste persoane au decedat in cartierul Esenyurt,…

- Turcia a pus in libertate cuplul de israelieni care fusese arestat sub acuzatia de spionaj pentru ca ar fi fotografiat resedinta presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul unei calatorii la Istanbul, au anuntat joi premierul israelian Naftali Bennett si ministrul sau de externe Yair Lapid, transmite…

- Autoritațile din Turcia au deschis o ancheta impotriva a 30 de persoane acuzate ca au distribuit pe rețelele sociale "dezinformari" cu privire la starea de sanatate a președintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza presa internaționala.