Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie a avut loc in Thailanda, dupa ce 12 copii și antrenorul lor au ramas blocați intr-o peștera inundata . Joi seara, o ambarcațiune plina cu turiști a naufragiat in timpul unei furtuni și șapte dintre oameni au fost gasiți morți. Operațiunile de cautare continua, deoarece mai mult de 40…

- Un salvator al celor 12 copii blocati intr-o pestera din Thailanda, a murit dupa ce le-a dus oxigen. Este vorba de un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze, iar tragedia a avut loc din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, relateaza AFP. “Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe…

- Turisti chinezi au fost implicati intr-un accident grav de transport in Coreea de Nord si exista un mare numar de victime, a precizat luni ministerul de Externe de la Beijing, citat de Reuters. Potrivit a...

- Tragedie fara margini in Coreea de Nord! Peste 30 de turisti chinezi au murit intr-un accident cumplit de circulație. Autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod in apele unui fluviu. Incidentul infiorator s-a petrecut in noaptea trecuta. Accidentul a fost confirmat de surse diplomatice din China…

- Mai mulți turiști chinezi au fost implicați intr-un accident rutier grav in Coreea de Nord și exista un numar mare de victime, a declarat, luni, ministerul de Externe de la Beijing. Oficialul susține ca diplomați chinezi au fost trimiși urgent la locul accidentlui, care s-a produs duminica seara in…

- 17 oameni au murit in China, dupa ce barcile in care se aflau s-au rasturnat. Tragedia a avut loc pe fluviul Taohua, din sudul tarii, in timpul antrenamentelor pentru un concurs. Un vas s-a rasturnat din motive necunoscute, iar cealalalt a intrat in plin si s-a scufundat.

- Doi turisti au murit in Malta si alti 50 au fost raniti dupa ce autocarul descoperit cu care mergeau a lovit crengile unor copaci, in Zurrieq.Tragedia a avut loc in apropiere de capitala Valletta, pe un drum folosit adesea de turisti.

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat…