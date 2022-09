Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 1 ianuarie - 30 august, la nivel national,…

- 93 de morti la 1 milion de locuitori. Este cifra inregistrata anul trecut pe soselele din Romania. Dublu fata de media Uniunii Europene. Cauzele principale sunt drumurile proaste, slaba pregatire a soferilor si consumul de alcool.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, la ora 14:00, situatia traficului pe principalele artere rutiere se prezinta astfel:1. A1 Bucuresti Pitesti: trafic fluent;2. A2 Bucuresti Constanta: valori de trafic normale in ambele sensuri, ploaie torentiala insa…

- VITEZA CONDUCE LA ACCIDENTE! Viteza este, in continuare, una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave, soldate cu persoane decedate si ranite grav. In primele cinci luni ale acestui an, la nivelul județului Vrancea au fost inregistrate 3 accidente rutiere cauzate de viteza neadaptata,…