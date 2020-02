Bilanț tragic: 242 de decese provocate de coronavirus într-o singură zi în provincia chineză Hubei Provincia chineza Hubei a anuntat joi dimineata 242 de noi decese produse de coronavirus, de doua ori mai multe decat in ziua precedenta. Numarul cazurilor de infectare in aceasta provincie a trecut de 14.000 intr-o singura zi, totalul fiind de 48.206 cazuri, din care 33.693 au fost spitalizati, iar 1.437 sunt in stare critica, in timp ce 3.441 de pacienti s-au vindecat si au fost externati. Bilantul indica faptul ca cel putin 1.355 de persoane au murit in China din cauza coronavirusului, 1.310 dintre acestea fiind inregistrate in provincia Hubei. Alte doua decese s-au produs… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus in aceasta provincie a trecut de 14.000 intr-o singura zi, totalul fiind de 48.206 cazuri, din care 33.693 au fost spitalizati, iar 1.437 sunt in stare critica. Pe de alta parte, 3.441 de pacienti s-au vindecat si au fost externati.Bilantul indica faptul…

- Provincia chineza Hubei a anuntat joi dimineata 242 de noi decese produse coronavirus, de doua ori mai multe decat in ziua precedenta. Numarul cazurilor de infectare in aceasta provincie a trecut de 14.000 intr-o singura zi, totalul fiind de 48.206 cazuri, din care 33.693 au fost spitalizati, iar 1.437…

- Autoritatea Sanitara din Hubei a anunțat, marți seara, ca numarul morților a crescut la 1.113, in China, doar in cursul zilei de ieri inregistrandu-se 97 de decese. La nivel mondial, sunt 45.171 de cazuri confirmate de coronavirus și 1.115 decese. Dintre cei infectați, un numar de 8.216 sunt in stare…

- Conform datelor prezentate de autoritatile medicale chineze, in China au murit 1.113 persoane, carora li se adauga cele doua decese inregistrate in afara tarii, in Hong Kong si Filipine. Numarul imbolnavirilor in China este de 44.653 de cazuri, in timp ce, in afara teritoriului chinez, s-au inregistrat…

- Cel puțin 564 de persoane au murit la nivel global ca urmare a infecției cu noul coronavirus, dupa ce au fost înregistrate 70 de noi decese în provincia Hubei, au informat miercuri autoritațile, relateaza CNN. Bilanțul noului tip de coronavirus a ajuns la 562 de morți în…

- La nivel global au fost confirmate 427 de decese si 20.627 de cazuri de imbolnavire, conform CNN. Dintre acestea, 425 de decese s-au produs in China. Tot in China, sunt 20.438 de persoane infectate cu coronavirus. In afara Chinei sunt inregistrate 190 de cazuri de contaminare si doua decese in cel putin…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…