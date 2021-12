Bilanț sumbru: Octombrie, luna cu cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei Cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei s-a inregistrat in Romania in octombrie 2021. Numarul persoanelor decedate a fost de 2,9 ori mai mare decat cel al nascutilor, inregistrandu-se cel mai mare spor negativ din ultimele 20 de luni. In octombrie 2021, comparativ cu septembrie 2021, s-a inregistrat nasterea a 15613 copii, cu 2136 mai putini, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Numarul deceselor inregistrate in luna octombrie 2021 a fost de 44.595 (22717 barbați și 21878 femei), cu 19.858 decese (9796 barbați și 10062 femei) mai multe decat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

