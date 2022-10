„Bilanț” sumbru. Bucureștiul, campion la accidente rutiere: 27 de morți și 340 de răniți în 9 luni Pe strazile din București au avut loc, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, 316 accidente rutiere grave, in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei. Viteza neadaptata la condițiile de drum a reprezentat principala cauza generatoare de accidente, fiind inregistrate 67 de […] The post „Bilanț” sumbru. Bucureștiul, campion la accidente rutiere: 27 de morți și 340 de raniți in 9 luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

