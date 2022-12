Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile politistilor de la rutiera au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulatie de catre toti cetatenii ar reduce semnificativ tragediile care se intampla in jurul nostru.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in perioada 1 ianuarie ndash; 30…

- Peste 150 de copii și-au pierdut viața, in 2021, pe șoselele de la noi din țara. Cei mai mulți dintre ei nu erau asigurați intr-un scaun special. Este statistica sumbra care ne amintește cat de importante sunt dispozitivele de siguranța. Doar in ultimele zile au avut loc patru accidente in care au fost…

- Vinerea este ziua cea mai neagra pe șoselele din țara noastra, cand au loc cele mai multe accidente rutiere grave, și in medie, in fiecare zi a anului 2021 s-au produs 13 accidente rutiere grave in care și-au pierdut viața 5 persoane si au fost ranite grav 10 persoane, arata cele mai recente date al…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 48.166 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 24.962 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 28.856, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Pe strazile din București au avut loc, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, 316 accidente rutiere grave, in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei. Viteza neadaptata la condițiile de drum a reprezentat principala cauza generatoare…

- In perioada 1 ianuarie -30 septembrie, in muncipiul București s-au inregistrat 316 accidente rutiere grave in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.419 cazuri noi de persoane infectate cu SARSndash;CoVndash;2 COVIDndash;19 , cu 770 mai multe fata de ziua anterioara.335 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Distinct…