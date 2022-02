Bilanț STS: 10 milioane de români au sunat la 112. Cele mai multe apeluri, în valul 4 COVID in 2021 au fost 10,3 milioane de apeluri la 112, cu 102.000 mai multe fata de anul precedent, a transmis STS. Imbucurator e faptul ca a scazut numarul falselor alarme, find anul cu cele mai putine apeluri non-urgente de cand in Romania a fost implementat numarul unic de urgenta 112. „Daca in anii 2004-2005, non-urgentele reprezentau peste 90% din totalul apelurilor, numarul acestora a scazut anul trecut pana la 40,73%. Astfel, datele ne demonstreaza ca, de la an la an, cetatenii suna tot mai responsabil la 112 si ca, de cele mai multe ori, cer ajutorul agentiilor de interventie atunci cand au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

