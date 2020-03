Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate in Italia de coronavirus a ajuns astazi la 1.441, inregistrandu-se inca 175 de morti doar in ultimele 24 de ore, potrivit autoritaților italiene . Este totuși un numar mai mic de morți fața de ziua precedenta, cand se...

- Numarul deceselor cauzate de coronavirusul COVID-19 este de 4.964, ceea ce reprezinta 7- din totalul persoanelor infectate cu acest virus. Miercuri, de exemplu, ca mai pe parcursul ultimei saptamani de altfel, ponderea deceselor era de 6-. Statele cu cel mai mare numar de decese sunt, in aceasta ordine,…

- Iranul a anuntat marti moartea a inca 54 de persoane infectate cu noul coronavirus, cel mai grav bilant cotidian dupa izbucnirea epidemiei in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, transmite AFP.Noul bilant aduce la 291 numarul persoanelor ucise de Covid-19 in Iran, a declarat…

- Autoritatile italiene au anuntat inca 168 de decese din cauza coronavirusului, in doar 24 de ore, ridicand totalul deceselor la 631. De asemenea, sunt raportate alte 977 de noi cazuri de infectie, total pacientilor infectati cu coronavirus ajungand la 8.514. Numarul total de persoane infectate cu coronavirus…

- Incepand de duminica, in mai multe inchisori din Italia au izbucnit rascoale de o rara violența, dupa ce din cauza riscului extinderii epidemiei de coronavirus au fost suspendate vizitele familiale. Agențiile de presa, citand surse locale, au relatat și au difuzat imagini video de la rascoalele din…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminica in Italia la 1.694, cu 528 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli.

- Pe masura ce infecția cu coronavirus se raspandește in China și in restul lumii, autoritațile chineze insista ca cetațenii de acolo sa nu calatoreasca in afara țarii. Cel mai recent bilanț arata ca 106 oameni au murit din cauza infecției cu coronavirus, potrivit Profimedia . Inițial, autoritațile din…

