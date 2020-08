Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana RB Leipzig a reusit o calificare istorica in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, la Lisabona. RB Leipzig a rasturnat calculele hartiei si s-a impus, dupa un meci aproape perfect, prin golurile marcate de Dani…

- Antrenorul Thomas Tuchel considera meritata calificarea echipei lui, PSG, in semifinalele Ligii Campionilor, dar recunoaste ca jucatorii sai au avut noroc sa intoarca scorul de la 0-1 la 2-1, in meciul cu Atalanta, potrivit news.ro.Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale…

- PSG a invins-o pe Atalanta, scor 2-1, și s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League dupa o pauza de 25 de ani. PSG va juca in semifinale cu Atletico Madrid sau Leipzig, pe 18 august. Sarbatoarea calificarii s-a desfașurat pe doua planuri. Primul, cu Neymar protagonist, a avut loc chiar in…

- Paris Saint-Germain s-a calificat dramatic in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe Atalanta Bergamo cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri seara, la Lisabona, prin doua goluri marcate pe finalul partidei. Atalanta, revelatia competitiei la prima sa participare, a deschis scorul prin…

- Meciurile din sferturile de finala ale Ligii Campionilor se disputa de miercuri pana sambata, la Lisabona, intr-o singura mansa.Miercuri, de la ora 22.00, are loc meciul Atalanta (Italia) - Paris Saint-Germain (Franta), in timp ce joi este programata partida Leipzig (Germania) - Atletico Madrid…

- Jucatorii si staful echipei Paris Saint-Germain, aflati in pregatire la Faro inainte de plecarea la Lisabona pentru participarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, au fost testati duminica pentru coronavirus, iar toare rezultatele au fost negative, relateaza L’Equipe potrivit news.ro.Citește…

- Kylian Mbappe, fotbalistul echipei Paris Saint-Germain, s-a antrenat duminica alaturi de restul lotului si ar putea juca in meciul cu Atalanta, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, fiind recuperat dupa o entorsa la glezna dreapta suferita in finala Cupei Frantei, informeaza agentia spaniola…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Iata cum arata „tabloul“: -sfertul 1: Real Madrid / Manchester City vs Lyon / Juventus;-sfertul 2: RB Leipzig vs Atletico Madrid;-sfertul 3: Napoli / Barcelona vs Chelsea / Bayern…