- Operatiunile de cautare si salvare a victimelor s-au incheiat sambata in India, a doua zi dupa coliziunea dintre trei trenuri care a provocat cel putin 288 de morti si 900 de raniti, unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din istoria tarii, transmite AFP, citat de Agerpres.Jurnalistii AFP…

- O coliziune intre trei trenuri a ucis cel putin 288 de persoane si a ranit 850, vineri seara, in estul Indiei, iar salvatorii lucrau sambata pentru a-i scoate pe numerosii pasageri prinsi sub carcasele metalice ale vagoanelor, relateaza AFP. Jurnalistii AFP prezenti la fata locului au vazut vagoane…

- Cu acordul familiilor celor implicați intr-un grav accident, autoritațile din orașul texan Odessa au difuzat un videoclip teribil, in care se vede cum un tren de marfa spulbera o camioneta blocata pe șine. Mașina ajunsese pe calea ferata in urma coliziunii cu un alt autovehicul, iar șoferul a reușit…

- Incendiu devastator intr-un restaurant din Madrid. Doua persoane au murit, iar alte 10 au fost scoase cu greu de pompieri din interiorul localului și transportate la spital. Incendiul a izbucnit intr-un restaurant cu specific italienesc din centrul orașului Madrid. In interior, se aflau zeci de persoane…

- Autoritațile feroviare au in vedere introducerea serviciului de transport al autoturismelor cu trenul. ”O sa analizam in ce masura pot fi introduse macar pentru serviciile de vara, pentru ca atunci sunt utile pentru a mai degreva aglomerația de pe autostrazi. Un astfel de serviciu este util pe distanțe…

- Cel putin 16 persoane au murit, iar alte 380 au fost ranite, intr-un cutremur puternic care a zguduit, sambata, o regiune de coasta a Ecuadorului si nordul statului Peru. Potrivit informațiilor de pana acum, au fost inregistrate numeroase pagube materiale. Mai multe case s-au prabușit, inclusiv un muzeu…