Stiri pe aceeasi tema

- Rusia raporteaza din nou un bilant record al infectarilor: peste 15 mii. Cele mai multe sunt insa la Moscova - aproape 5 mii. Cu toate acestea, in capitala Rusiei viata de noapte este la fel ca in vremurile normale. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, ne ofera detalii.

- Europarlamentarul PMP, Traian Basescu, a declarat ca pentru un presedinte nu este suficient sa ceara poporului sa se spele pe maini cand sistemul de sanatate al tarii este pe punctul de a se prabusi, el afirmand ca autoritatile romane ar trebui sa contacteze Rusia cu privire la posibilitatea importarii…

- "Moscovitii in varsta de peste 65 de ani si tinerii suferinzi de boli cronice nu trebuie sa mai iasa din locuintele sau din gradinile lor", a scris primarul Serghei Sobianin pe site-ul sau. El le-a recomandat varstnicilor sa-si limiteze contactele cu apropiatii, recomandand ca acestia sa se ocupe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, s-au raportat 1.767 de cazuri noi diagnosticate cu noul coronavirus, un nou record de imbolnaviri zilnic. Record anterior a fost atins in data de 16 septembrie 2020, respectiv de 1.713.

- Record in India: aproape 100.000 de persoane s-au infectat și peste 1.000 au murit intr-o singura zi din cauza pandemiei de Covid 19. In total, in țara asiatica numarul de infectari a trecut de 4,4 milioane, potrivit Mediafax.India a raportat joi cresteri record de cazuri de infectii cu noul…

- Rușii și americanii se acuza reciproc de producerea unei coliziuni intre mașini blindate ale Rusiei și SUA, petrecuta zilele trecute in nord-estul Siriei. In urma acestui incident, patru militari americani „au fost ușor raniți”. Dupa incident, Rusia a acuzat SUA ca a „obstrucționat” un convoi al armatei…

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.

- In ultimele 24 de ore, Rusia a raportat 5.267 de cazuri noi de COVID-19 si 116 de decese provocate de aceasta boala. Acestea au ridicat bilantul total al infectarilor cu noul coronavirus la 871.894 si pe cel al victimelor la 14.606, relateaza Agerpres. Rusia ocupa, in prezent, locul al patrulea in clasamentul…