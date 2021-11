Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.057 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost raportate 395 decese dintre care 5 anterioare.Toate detaliile vor fi publicate in buletinul informativ…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma considera ca ne aflam intr-o perioada de scadere accelerata a numarului de cazuri noi de COVID-19. El a precizat, pentru Libertatea, ca spre finalul lunii noiembrie vom ajunge la 5.000 de cazuri pe zi, in timp ce numarul deceselor cauzate de infecția cu SARS-CoV-2…

- Bilant provizoriu COVID 19Potrivit informatiilor furnizate de autoritati, la data de 28 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 13.197 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.De asemenea, au fost raportate 415 decese dintre care 2 anterioare. Vom detalia datele…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 11.725 de cazuri noi de COVID-19 și 389 decese. Dintre acestea, 8 au avut loc inaintea zilei de sambata, dar au fost inregistrate in ultimele 24 de ore.

- Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.332.221 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.407 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.164.547 de pacienți au…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate mai puține cazuri noi de coronavirus comparativ cu ziua precedenta. Potrivit raportarii oficiale, de marți și pana miercuri au fost raportate 245 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Marți…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate nu mai puțin 67 de cazuri noi de coronavirus. Creșterea este semnificativa in comparație cu numarul raportat duminica, atunci cand au fost inregistrate 30 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-C0v-2.…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 868 de cazuri noi de COVID. Bilanțul este in scadere fața de ziua precedenta, insa la fel și numarul de teste. Au fost efectuate 30.964, fața de aproape 44.000. Numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 26 fața de ziua precedenta, ajungand…