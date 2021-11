Stiri pe aceeasi tema

- BILANȚ PARȚIAL 7 noiembrie| Scade numarul cazurilor și al deceselor: 262 de morți in ultimele 24 de ore și puțin peste 5.000 de noi infectari cu Covid-19 BILANȚ PARȚIAL 7 noiembrie| Scade numarul cazurilor și al deceselor: 262 de morți in ultimele 24 de ore și puțin peste 5.000 de noi infectari cu Covid-19…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 8.057 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 395 de decese, dintre care 5 anterioare intervalului de referinta. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 noiembrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de…

- Potrivit datelor furnizate de CNCCI, la data de 2 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 11.073 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost raportate 591 decese dintre care 5 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00.…

- Potrivit unui bilant provizoriu, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.424 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, potrivit datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 12.474 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 481 decese dintre care 1 anterior. Vom detalia datele in buletinul informativ de la…

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost identificate 15.828 de cazuri noi de COVID-19 si s-au inregistrat 365 de decese. Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns la 1.729 de persoane.

- Pana astazi, 10 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.356.640 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.762 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.1.174.783 de pacienți au fost…

- SUA au inregistrat joi cel mai mare bilant al deceselor asociate COVID-19 intr-o singura zi dintr-o perioada de peste sapte luni, relateaza vineri DPA. Cu 3.393 de decese de COVID-19 raportate, numarul total al victimelor pandemiei din tara a ajuns la 670.027, conform datelor furnizate de…