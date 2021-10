Bilanț provizoriu: Peste 15 000 de cazuri de infectări cu Covid-19 raportate în ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 23 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 15.261 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 446 decese dintre care 9 anterioare. Datele bilanțului epidemiei vor fi detaliate in buletinul informativ de la ora 13.00. The post Bilanț provizoriu: Peste 15 000 de cazuri de infectari cu Covid-19 raportate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

