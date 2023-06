Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de consumatori din Prahova sunt fara electricitate, duminica dupa-amiaza, din cauza vijeliilor, iar in trei localitati a fost nevoie de interventia pompierilor pentru degajarea unor copaci cazuti pe carosabil.Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova,…

Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor...

E-Distributie Banat anunța noi intreruperi temporare de curent, necesare, spune compania, pentru a preveni eventualele probleme in alimentare. De luni pana miercuri (12 – 14...

- Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, pana la ora 18:00, ISU B-IF a gestionat 39 de intervenții in municipiul București, pentru indepartarea a 34 de copaci, 4 elemente de construcție desprinse de vant și o schela.

Furnizorul principal de curent electric din regiune anunța noi intreruperi temporare in cateva localitați din județ, in zilele de joi (18 aprilie) și vineri (19...

Proiectul de solidaritate, inițiat de un grup de aradeni pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere, aduce atelierele de conștientizare mai aproape de tineri. Desfașurate...

- Mai multe curse aeriene care urmau sa decoleze in aceasta dimineata de pe Aeroportul din Iasi inregistreaza intarzieri, in timp ce drumul spre Aeroport a fost blocat noaptea trecuta dupa ce mai multi copaci au cazut pe carosabil. Au intervenit pompierii de la ISU Iasi. Mai multi pasageri au fost nevoiti…

- Un numar de 15 copaci au cazut și opt mașini parcate au fost avariate in noaptea de luni spre marți in Capitala, in urma vantului puternic, informeaza ISU BIF. „Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, ISU B-IF a gestionat 23 de intervenții ( 20 in București și 3 in Ilfov) pentru indepartarea…