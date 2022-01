Bilanț provizoriu: Crește numărul de cazuri de îmbolnăviri Covid-19 Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 3.900 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 52 decese, dintre care 5 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. The post Bilanț provizoriu: Crește numarul de cazuri de imbolnaviri Covid-19 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

