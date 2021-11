Bilanț provizoriu Covid: Scade notabil numărul de cazuri și decese In ultimele 24 de ore au fost confirmate aproape 5.300 de cazuri noi de coronavirus, potrivit bilanțului provizoriu anunțat duminica dimineața. De asemenea, au fost inregistrate aproape 272 de decese ale unor pacienți infectați cu SARS-CoV2. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 7 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.293 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 272 decese dintre care 10 anterioare, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, precizand ca va oferi detalii in buletinul informativ de la ora 13.00. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

