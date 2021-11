Bilant provizoriu COVID-19. Numarul deceselor a crescut, la nivel national

Stiri pe aceeasi tema

- La nivel national exista 1.742 de paturi de ATI bolnavilor de Covid 19. In acest moment, nu este liber niciun pat in sectiile de terapie intensiva, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS COV 2. Informatiile oficiale transmise…

- Potrivit unui bilant provizoriu, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.424 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, potrivit datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 30 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.640.607 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.251 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.395.357 de pacienți au fost declarați…

- Bilant provizoriu COVID 19Potrivit informatiilor furnizate de autoritati, la data de 28 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 13.197 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.De asemenea, au fost raportate 415 decese dintre care 2 anterioare. Vom detalia datele…

- Bilant provizoriu coronavirusGrupul de Comunicare Strategica informeaza ca, potrivit datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 9.187 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.Au fost raportate si 301 decese dintre care…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a facut publice, vineri, 8 octombrie, cele mai recente cifre cu privire la situația generata de noul coronavirus la nivel național. S-a aflat astfel ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate sub 14.000 de cazuri noi. Dar ca a crescut numarul persoanelor aflate…

- In Romania au fost depistate in ultimele 24 de ore 3.929 de cazuri de coronavirus, mai mult decat dublu fața de ieri. In Timiș sunt 165 dintre acestea. Sunt raportate și 96 de decese la nivel național, dintre care unul in Timiș. In secțiile de ATI sunt 675 de persoane internate la nivel național.

- Alte 541 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise miercuri, fiind pentru a doua zi la rand in care sunt raportate peste 540 de imbolnaviri. In total, de la debutul pandemiei, au fost raportate 1.088.594 de cazuri. In ultima zi s-au inregistrat…