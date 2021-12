Bilant provizoriu Covid-19. A crescut numarul de infectari. Numarul deceselor s-a dublat fata de ieri Creste alarmant numarul imbolnavirilor.Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 7 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.421 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. De asemenea, au fost raportate 107 decese, dintre care, 6 anterioare intervalului de referinta. Potrivit raportului de luni, cu o zi in urma au fost inregistrate 803 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. De asemenea, au fost raportate 54 de decese. Mai multe detalii privind ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

