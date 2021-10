Bilanț provizoriu: Avem din nou peste 500 de decese! Romania inregistreaza 14.950 cazuri noi de COVID și 512 de decese. Patru dintre acestea sunt anterioare, potrivit bilanțului provizoriu anunțat miercuri de autoritați. Conform datelor existente la nivelul CNCCI miercuri, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.950 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 512 decese dintre, care 4 anterioare. Informațiile vor fi detaliate in buletinul informativ de la ora 13.00. The post Bilanț provizoriu: Avem din nou peste 500 de decese! appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza 14.950 cazuri noi de COVID și 512 de decese. Patru dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI miercuri, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.950 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

- Romania inregistreaza 16.765 cazuri noi de COVID și 523 de decese. 12 dintre acestea sunt anterioare, potrivit bilanțului provizoriu prezentat marți an jurul orei 11.00. Conform datelor existente marți la CNCCI, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.765 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.…

- 26 octombrie: 523 de decese și 16.765 de cazuri noi de COVID in Romania, in ultimele 24 de ore. 12 decese sunt anterioare Au fost inregistrate 16.765 cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 26 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 523 de noi…

- 24 octombrie: 389 decese și 11.725 cazuri COVID in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanț provizoriu Au fost inregistrate 11.725 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 24 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau raportate…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 17.158 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 423 de decese, din care 9 anterioare intervalului de referinta. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 octombrie,…

- Autoritațile au anunțat miercuri 423 de decese COVID, dintre care noua anterioare. De asemenea, au fost inregistrate 17.158 de cazuri de persoane pozitive. Bilanțul parțial a fost anunțat de autoritați cu cateva ore inainte de ora obișnuita - ora 13.00.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri…

- Medicul pneumolog Bogdan Mincu face o comparație intre numarul morților intr-o zi in cel de-al Doilea Razboi Mondial și numarul mare de oameni raportați ca decedați de Covid-19 sambata, aratand ca sunt mai mulți acum. Medicul critica astfel reacția autoritaților. Farurile aprinse – nimeni la volan.…