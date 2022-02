Bilanț provizoriu: Aproape 15.000 de infectări în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost raportate 14.775 de infectari cu Covid-19, conform bilanțului provizoriu transmis de Grupul de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 22 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.775 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 215 decese, dintre care 8 anterioare intervalului de referința. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00”, au anunțat autoritațile. The post Bilanț provizoriu: Aproape 15.000 de infectari in ultimele 24 de ore appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

