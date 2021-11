In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 8.057 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 395 de decese, dintre care 5 anterioare intervalului de referinta. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 noiembrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.057 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 395 decese dintre care 5 anterioare”, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. The post Bilanț provizoriu: 8.057 cazuri noi de Covid-19. Numarul deceselor a scazut sub 400 pe zi appeared first…