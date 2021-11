Bilanț provizoriu: 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, înregistrate în ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 11 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 318 decese dintre care 15 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. The post Bilanț provizoriu: 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, inregistrate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

