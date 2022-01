Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 10 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.104 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 16 decese. Nu sunt raportate decese anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. The post Bilanț provizoriu: 4.104 cazuri de Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .