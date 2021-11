Bilanț provizoriu: 3.535 de infectări cu Covid-19 și 350 decese în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.535 de infectari cu coronavirus și 350 de decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 17 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 3.535 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 350 decese dintre care 51 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00”, au anunțat autoritațile. The post Bilanț provizoriu: 3.535 de infectari cu Covid-19 și 350 decese in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

