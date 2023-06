Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii clasei a VIII-a sustin luni proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Proba scrisa la Matematica este programata pentru miercuri. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba…

- Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 28 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 29 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00), anunta Ministerul Educatiei, in comunicatul de presa.Candidatii care depun sau transmit contestatiile completeaza,…

- In judetul Valcea s-au inscris 2605, absolvenți ai clasei a VIII-a, la Examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023, in 47 de Centre de evaluare. Luni, 19.06.2023, Evaluarea Nationala a elevilor, absolventi de clasa a VIII-a, debuteaza cu prima proba scrisa de Limba si Literatura Romana. A doua…

- Ministerul Educației a anunțat luni, 29 mai, o noua amanare a Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VI-a. Dupa ce au fost amanate deja cu o saptamana, probele sunt amanate acum cu inca doua saptamani, pana la jumatatea lunii iunie, potrivit informarii publicate de minister.„A fost trimis spre…

- Emoții pentru elevii de clasa a IV-a, care vor sustine, marti, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Miercuri va fi sustinuta proba la Matematica. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe joi proba…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustine, marti, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, anunța Agerpres.Miercuri va fi sustinuta proba la Matematica, iar elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe joi…

- Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe marți, 9 mai, cu proba scrisa la Limba romana, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, iar cadrele didactice trebuie sa se asigure ca toți elevii ințeleg cum trebuie sa redacteze raspunsurile sau sa raspunda sarcinilor de lucru in scris, informeaza…

- Elevii de clasa a VIII-a afla miercuri, 29 martie, rezultatele simularii la Evaluarea Naționala. Probele au avut scopul sa-i ajute pe elevi sa se familiarizeze cu structura examenului pe care il vor susține la finalul anului școlar. Cuprins: Probele de la simularea Evaluarii Naționale 2023 Cați elevi…