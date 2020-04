Stiri pe aceeasi tema

- A fost anunțat noul bilanț al infectarilor cu coronavirus din Italia. Țara, greu incercata in ultima perioada de pandemia de COVID-19, vede lumința de la capatul tunelului. Numarul de decese și de imbolnaviri este in continua scadere, dupa ce epidemia locala și-a atins apogeul, acum aproape o saptamana.

- Peste 935.000 de persoane au fost raportate drept infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, iar 46.906 au murit, conform unui bilant al pandemiei publicat joi de Reuters.Infectii au fost raportate in peste 200 de tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri din China, in decembrie…

- CORONAVIRUS / Italia inregistreaza un bilant ingrozitor și in ultimele 24 de ore, din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 889 de persoane in precedentele 24 de ore. Numarul total al cazurilor a ajuns la 92.472 de persoane infectate cu noul tip…

- Dupa doua zile in care exista o ușoara ameliorare a situației, Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus: au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic: in ultima zi au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Este cel mai grav bilanț din peninsula de la izbucnirea pandemiei. Sambata, 21 martie se implinește o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din…

- Situație tot mai alarmanta in Italia, unde sunt peste o mie de decese provocate de coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore au murit 189 de oameni. Tot intr-o singura zi s-au imbolnavit peste 2600. Astfel, bilanțul celor care au contactat virusul a depașit 15 mii.

- Autoritatea de sanatate din Hubei a raportat alte 99 de decese din cauza coronavirusului in cursul zilei de sambata, ducand numarul morților in provincie la 2.346, scrie CNN.Autoritațile Hubei au confirmat sambata alte 630 de cazuri de virus in Hubei, inclusiv 32 de cazuri intr-o inchisoare.…

- Numarul victimelor exploziei de la uzina chimica din Tarragona, Spania, a crescut la 3. De ieri si pana astazi au mai murit doi oameni. Au fost confirmate decesele unui barbat internat cu arsuri si al unui angajat al uzinei, care era dat disparut.