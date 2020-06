Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de COVID-19 in Mexic a depasit pragul de 20.000 de morti, a anuntat vineri guvernul, care a raportat, de asemenea, peste 5.000 de cazuri noi de contaminare intr-o singura zi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de…

- Numarul total al morților urca la 1.179 in Romania, dupa raportarea a inca trei decese, in cursul dimineții de duminica. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 45 și 81 de ani, transmite...

- Ziarul Unirea 3 noi DECESE provocate de infecția cu COVID-19: Bilanțul național ajunge la 926 Alte 3 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 926 Deces 924 Barbat, 82 ani, județ Mureș Data confirmarii: 02.05.2020. Data deces:…

- Ziarul Unirea Alte șase DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilanțul total ajunge la 681 de morți Alte șase DECESE provocate de COVID-19 au fost inregistrate in Romania: Bilanțul total ajunge la 681 de morți. Deces 676 Femeie, 87 ani din județul Hunedoara, camin de batrani Data internare: 22.04.2020.…

- Ziarul Unirea Inca 16 DECESE provocate de infecția cu COVID-19: Bilanțul național ajunge la 498 Alte 16 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 498 Deces 483 Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti Data internarii: 04.04.2020, la Spitalul…

- Ziarul Unirea Inca 11 DECESE provocate de COVID-19. Bilanțul total in Romania ajunge la 411 morți Inca 11 DECESE provocate de COVID-19 au fost inregistrate in țara noastra. Bilanțul total in Romania ajunge la 411 morți. Deces 401 Barbat, 77 ani din județul Vrancea. Internat in Spitalul Municipal de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța 9 noi decese din cauza COVID-19. Cele mai tinere victime sunt o femeie de 45 din ani din Arad și un barbat de 49 de ani din Mureș. Deces 249: Barbat, 79 ani, județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean Arad in data de 8.04.2020 cu Pneumonie. Insuficiența…

- Inca doua noi decese provocate de coronavirus. Bilanțul a ajuns la 40 de morți Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au...