- 24 noiembrie: 2.796 cazuri COVID și 195 decese inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 2.796 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 24 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 231 decese,…

- Autoritațile au transmis, joi, in bilanțul detaliat ca, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2, dupa efectuarea a 51.819 de teste. De asemenea, au fost raportate 318 decese dintre care 15 anterioare intervalului de referința. La ATI mai sunt…

- Autoritațile au transmis, joi, in bilanțul provizoriu, ca, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2. De asemenea, au fost raportate 318 decese dintre care 15 anterioare intervalului de referința.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va…

- Autoritațile au anunțat, vineri, 483 de decese COVID, dintre care 20 sunt anterioare și raportate acum. Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 8.268 de cazuri noi de infectare cu COVID, dupa efectuarea a 57.801 de teste. Numarul pacienților internați la ATI a scazut ușor la 1.877. 463 de…

- Autoritațile au anunțat marți cel mai negru bilanț de pana acum: 591 de decese COVID, dintre care cinci anterioare. De asemenea au fost inregistrate 11.073 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Bilanțul provizoriu comunicat marți de Grupul de Comunicare Strategica arata 591 de decese COVID, dintre…

- 523 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, anunța autoritațile in bilanțul proviziu COVID. 511 decese au avut loc in ultimele 24 de ore, iar 12 au fost raportate acum. Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate și 16.765 de cazuri noi de COVID, numarul de teste efectuat urmand…

- In ultimele 24 de ore, Romania a confirmat 15.261 cazuri noi dupa efectuarea a 75.178 de teste. Totodata, autoritațile au anunțat 446 decese. Dintre acestea, 437 sunt in ultimele 24 de ore, iar 9 sunt anterior perioadei de referința. Numarul persoanelor internate la terapie intensiva este 1.854, un…

- Autoritațile au anunțat miercuri 423 de decese COVID, dintre care noua anterioare. De asemenea, au fost inregistrate 17.158 de cazuri de persoane pozitive. Bilanțul parțial a fost anunțat de autoritați cu cateva ore inainte de ora obișnuita - ora 13.00.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri…