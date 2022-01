Bilanț PARȚIAL 2 ianuarie| 958 de noi cazuri COVID și 17 decese raportate în România, în ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 2 ianuarie| 958 de noi cazuri COVID și 17 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 2 ianuarie| 958 de noi cazuri COVID și 17 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Autoritatile au anuntat duminica, 2 ianuarie, ultimul bilant al infectarilor si deceselor cauzate de COVID-19 in Romania. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 2 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 958 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 17 decese. Nu au fost raportate decese anterioare.… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

