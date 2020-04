Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus a provocat cel putin 59.456 de decese in intreaga lume de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale sambata, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres.Peste 1.122.

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime și in țara noastra. De teama coronavirusului, unii romani au hotarat sa stea in case, in izolare, protejandu-se astfel de raspandirea infectarii. Pentru aceștia, șoferii de TIR au avut un mesaj emoționant.

- Potrivit sursei citate, numai in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%, lucru care aduce Spania in postura de a patra țara afectata de pandemia cu COVID-19.Numarul deceselor au determinat Spania sa urce pe locul patru in topul țarilor cele mai grav afectate de pandemia…

- Organziația Mondiala a Sanatații a anunțat, in urma cu scurt timp, ca a fost depașit pragul de 200.000 de imbolnaviri la nivel mondial. Cele mai multe cazuri de coronavirus sunt inregistrate in China, Italia și Iran.