Bilanț oficial: 168 de decese cauzate de infecție cu coronavirus, în România Deces 163Barbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botoșani in Secția de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Data deces 31.03.2020. S-au recoltat probe necroptice pentru investigare COVID-19 in 01.04.2020, intrucat pe Secția de chirurgie s-au confirmat pacienți și cadre medicale cu COVID-19. Rezultat pozitiv in 05.04.2020.Deces 164Barbat, 84 ani din jud Cluj. Internat in 05.04.2020 in SCBI Cluj cu diagnosticul de Bronho-pneumonie dreapta, Insuficiența respiratorie acuta, Suspect infecție COVID-19. Recoltat și confirmat in 06.04.2020. Pacientul a fost internat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

