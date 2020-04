Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca zece DECESE provocate de COVID-19. Bilantul in Romania ajunge la 372 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca 10 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 372. Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca numarul infectarilor cu nou coronavirus a ajuns la 7.216 in Romania, in creștere cu 337. Bilanțul epidemic a urcat la 362 de cazuri mortale de COVID-19. La ATI, sunt internați 245 de pacienți. De la debutul epidemiei, 1.217 persoane s-au vindecat.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți, ca numarul cazurilor de nou coronavirus a ajuns in Romania la 6.879, in creștere cu 246. 1.051 de persoane s-au vindecat. De la debutul epidemiei, la nivel național au fost realizate 70.097 de teste. La ATI, in acest moment, sunt internați 241 de pacienți.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, marți, ca numarul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 4.417 in Romania, in creștere cu 360. Bilanțul epidemic a crescut la 182 de cazuri mortale. Victimele aveau varste de peste 55 de ani, suferind și de alte afecțiuni. In secțiile de Terapie Intensiva,…

- Alte cinci persoane au decedat dupa ce au fost infectate cu coronavirus, bilanțul negru din Romania ajungand la 156 cazuri, a anunțta Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, duminica a murit un barbat de 66 ani din județul Constanța, care era confirmat cu noul coronavirus din 27 martie. Un alt…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca bilanțul epidemiei de nou coronavirus a crescut la 2.460 cazuri de infectare in Romania, in creștere cu 215. Numarul deceselor a ajuns la 85, dintre care 3 au fost anunțate luni dimineața. 252 de pacienți au fost declarați vindecați. “Pana astazi,…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 1.029, cu 123 cazuri nou depistate, potrivit informațiilor transmise joi la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica. Pana joi, in Romania s-au inregistrat 17 decese din cauza COVID-19. De la apariția COVID-19 in țara noastra, 94 de pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, sambata, ca numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a urcat la 367 in Romania. Sunt 59 de noi imbolnaviri. 52 de cazuri sunt considerate vindecate. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre un an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…