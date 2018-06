Stiri pe aceeasi tema

- Campaniile de prevenire, informare și control desfașurate de Inspectoratul Teritorial de Munca Arad au fost extrem de intense in acest inceput de an. In doar patru luni, ITM a aplicat sancțiuni și amenzi de peste 605 mii lei și a descins in control la sute de agenți economici. „ITM Arad și-a…

- Vodafone cumpara UPC, unul dintre cei mai mari furnizori de cablu și internet din Romania, in cadrul unei tranzacții care a vizat activele din mai multe țari europene. Vodafone a preluat diviziile din Germania, Romania, Cehia și Ungaria ale Liberty Global, suma totala fiind 18,4 miliarde de euro . Vodafone…

- Sotii Dumitrita si Vlad Luncanu, doi antreprenori pasionati de drumetii montane, care au pariat in 2013 pe un magazin cu echipamente sportive sub numele de Maia Outdoor, mizeaza in acest an pe o crestere a vanzarilor de peste 30%. Astfel, compania Trust Partener, care detine brandul Maia Outdoor, ar…

- Apoi se propune o structura centrala privind achizitiile, adica sa existe un sistem unitar. Exista insa o disputa in PSD daca aceasta structura de la Ministerul de Finante se va ocupa si de achizitiile publice ale autoritatilor locale sau doar de cele de la nivel central. In interiorul puterii sunt…

- Liviu Dragnea este așteptat la Curtea Suprema, in dosarul DGASPC Teleorman. In 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie. Tot astazi, vor fi audiați cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar – Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un memorandum care cuprinde o serie de masuri ce vizeaza societațile cu capital integral sau majoritar de stat. In esența, companiile vor fi obligate sa participe la licitațiile publice organizate de instituțiile și autoritațile finanțate din bani publici. Potrivit…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un memorandum care cuprinde o serie de masuri ce vizeaza societațile cu capital integral sau majoritar de stat. In esența, companiile vor fi obligate sa participe la licitațiile publice organizate de instituțiile și autoritațile finanțate din bani publici. Potrivit…