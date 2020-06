Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi in valoare totala de 2.000 de lei au primit doua persoane din Timiș care nu au respectat izolarea la domiciliu, in ultimele 24 de ore. Pentru ca nu au respectat masurile impuse acestea au fost introduse in carantina instituționalizata, unde vor sta 14 zile. Vor trebui sa suporte cheltuielile.

- Ziarul Unirea In Alba, 128 persoane in carantina și 241 in izolare. Amenzi de peste 190.000 lei pentru nerespectarea interdicțiile privind deplasarea, in ultimele 24 de ore La data de 26.04.2020, in judetul Alba se aflau 128 de persoane in carantina si 265 persoane izolate la domiciliu. Pana acum au…

- Amenzi de sute de mii de lei, in numai 24 de ore, pentru cei care au incalcat restricțiile de deplasare impuse prin ordonanța militara. Polițiștii și jandarmii au amendat aproape 200 de persoane care au fost prinse pe strada și nu au avut declarații pe proprie raspundere sau adeverințe de la angajator.

- Numarul carantinatilor creste simtitor de la o zi la alta. La Buzau, 536 persoane se afla, marti, in carantina, 1915 persoane sunt izolate la domiciliu iar din totalul celor 13 bolnavi COVID-19, 8 s-au vindecat. In ultimele 24 de ore, polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și militarii au fost angrenați…

- Din data de 12 martie, angajații ministerului de Interne au aplicat sute de amenzi, in valoare totala de 7 milioane de lei, celor care au incalcat regimul de carantina instituit de autoritați in contextul pandemiei globale de Covid-19.

- Bilanțul mortilor in SUA este unul subru. Potrivit bilanațului oferit de catre Universitatea Johns Hopkins, Coronavirusul a ucis un numar de 865 de persoane in doar 24 de ore. Aceasta crestere spectaculoasa a ridicat la 3.873 de decese bilantul total de la debutul pandemiei, potrivit agerpres.ro .…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 246 persoane in carantina și 2074 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 80.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor Ordonanței Militare nr. 3 La nivelul județului Alba se afla 246 persoane in carantina, 40 persoane ieșite din carantina, 2074 persoane izolate…

- Trei persoane din judetul Timis care nu au respectat masura izolarii institutionalizate anti-COVID-19 au fost amendate de politisti si politistii locali cu suma totala de 12.500 de lei, in timpul controalelor care au avut loc sambata. Politia si Politia Locala au verificat, sambata, 2.352 de persoane…