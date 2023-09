Bilanţ negru pe litoral la final de sezon: 18 oameni au murit, iar 43 au fost salvaţi în ultima clipă ISU Dobrogea a anuntat ca pompierii au intervenit la 2.056 de evenimente pe litoral, in timpul sezonului estival. 18 persoane s-au inecat, iar 43 au fost salvate din apa in ultima clipa. Astfel, incepand cu data de 30 iunie si pana pe 4 septembrie anul curent, fortele si mijloacele de interventie care au deservit punctele […] The post Bilant negru pe litoral la final de sezon: 18 oameni au murit, iar 43 au fost salvati in ultima clipa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Cele trei persoane scoase inconstiente au fost declarate decedate, a anuntat ISU Dobrogea. De asemenea, o alta persoana a fost scoasa din apa inconstienta, tot in statiunea Mamaia, dar in alta zona. Barbatul de 38 de ani a fost resuscitat si transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean…

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

- Podul Crimeea sau Podul Kerci, o linie de aprovizionare cheie pentru trupele rusesti din Ucraina, a fost avariat in urma aparitiei unei situatii de „urgenta” care a provocat moartea a doua persoane si ranirea unui copil, au declarat luni oficiali rusi, in timp ce presa ucraineana a raportat explozii…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni dupa-amiaza, langa o cunoscuta plaja din Eforie Sud. La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Dobrogea. Arde vegetație uscata, pe aproximativ șase hectare. Turiștii au publicat mai multe filmulețe pe rețelele sociale,…

- Meteorologii au emis sambata avertizari Cod galben de vant si ploi pentru mai multe judete, inclusiv pentru litoral, fiind valabile pana duminica. Avertizarea privind intensificari ale vantului este valabila in intervalul 8 iulie, ora 10.00– 9 iulie, ora 20.00. Potrivit ANM, in intervalul mentionat,…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica in mai multe zone ale tarii, inclusiv pe litoral, pana luni seara. ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica 3 iulie, ora 12 – 3 iulie, ora 21. „In Carpatii Orientali si de Curbura, in sudul Moldovei, nordul Munteniei si in Dobrogea,…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…