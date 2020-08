Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a preveni raspandirea epidemiei de Coronavirus, Primaria Beclean cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, au hotarat ca taxa de intrare in Weekend sa fie dublata. De asemenea, a fost stabilit un numar maxim de persoane care pot fi prezente concomitent in complex. Cei…

- Totodata, echipajele de pe ambulantele SMURD care deservesc cele 8 puncte de prim ajutor in statiunile Corbu, Mamaia Nord Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Jupiter si Vama Veche au asistat medical 388 persoane, dintre care 313 au necesitat transportul la spital.Peste 300 de pompieri…

- Ziarul Unirea Masca, obligatorie la mare, in zonele de promenada, intre orele 18.00-24.00. Ce se intampla cu terasele Masca de protecție devine obligatorie și in stațiunile și in zonele de promenada din județul Constanța. Masura care vizeaza reducerea riscului de raspandire a COVID-19 a fost stabilita…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis, joi dupa-amiaza, instituirea unei masuri suplimentare de protectie impotriva infectarii cu SARS-Cov-2 ce prevede purtarea mastii chirurgicale pe fata de catre persoanele ce frecventeaza zonele de promenada din

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța se reunește pentru a decide restricțiile care ar urma sa intre in vigoare pe litoral de la 1 august, adica sambata. Sunt avute in vedere obligativitatea purtarii maștii in spații deschise unde se formeaza aglomerari și suplimentarea spațiilor de…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Constanța au stabilit, in unanimitate, mai multe masuri la nivel local, prin care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului.Prefectul George Niculescu a anunțat ca terasele de pe Litoral vor ramane deschise și dupa ora 23.00, insa…

Peste 150 de persoane sunt evacuate, 100 de case inundate și mai multe drumuri blocate din cauza ploilor torențiale din ultimele 24 de ore, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).