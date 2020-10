Bilanț negru în Turcia, crește numărul morților în cutremur Cel puțin 25 de morți și peste 800 de raniți, acesta este bilanțul provizoriu al cutremurului ce a afectat vineri zona de vest a Marii Egee. Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata Agerpres, citand agentia oficiala turca de presa Anadolu. Un total de 804 persoane au fost ranite. Eforturile de salvare continua la noua cladiri avariate, a precizat Anadolu, citata de DPA, adaugand ca alte trei persoane au fost scoase de sub daramaturi in viata la 17 ore dupa cutremur. Potrivit AFAD, o replica cu magnitudinea 5,0 a avut loc sambata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de 6.7 pe scara Richter a avut loc vineri la ora locala 15.01, la o adancime de 16,5 kilometri in districtul Seferihisar din Izmir. A fost urmat de 196 de replici. Cutremurul a fost resimtit atat in insulele grecesti din Marea Egee, cat si in orasele turcesti din apropiere, inclusiv in…

- Cutremurul de 6,7 pe Richter produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee, si care s-a resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, a dus la moartea a cel putin 26 de persoane. Zeci de cladiri s-au prabusit, salvatorii cautand inca printre ruine dupa supravietuitori. Potrivit autoritatilor,…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 15.01, la o adancime de 16,5 kilometri in districtul Seferihisar din Izmir, potrivit AFAD. A fost urmat de 196 de replici. Cutremurul a fost resimtit atat in insulele grecesti din Marea Egee, cat si in orasele turcesti din apropiere, inclusiv in Istanbul, aflat…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sâmbata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, în timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters. Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit în zona de coasta din vestul Turciei, iar…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, autoritatile turce, respectiv autoritatile elene nu au notificat misiunile diplomatice sau consulare ale Romaniei in cele doua state cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de seismul de vineri, iar la…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, autoritatile turce, respectiv autoritatile elene nu au notificat misiunile diplomatice sau consulare ale Romaniei in cele doua state cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de seismul de vineri, iar la nivelul…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a anuntat ca patru meciuri au fost amânate ca urmare a cutremurului puternic care a lovit vineri vestul Turciei, potrivit News.ro.Au fost amânate partida Goztepe – Aytemiz Alanyaspor, din prima liga, si meciurile din esaloanele inferioare Menemenspor…

- Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza agenția Bloomberg, citata de Agerpres.Conform unor surse citate de Bloomberg, guvernul de la Ankara va anunta o revizuire ”semnificativa” a descoperirii…