- Statele Unite au depasit miercuri pragul de 400.000 de cazuri de coronavirus, potrivit unui bilant al Universitatii americane Johns Hopkins, scrie AFP.Prima putere mondiala a inregistrat cele mai multe cazuri declarate de Covid-19 (401.166), mai mult de un sfert din infectiile la nivel global.…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP.Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.Statele…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a confirmat 172.196 de cazuri de coronavirus si 1.550 de decese, reprezentand aproximativ jumatate dintre decesele din tara. La nivelul intregii SUA numarul deceselor a ajuns marti la 3.415, cu peste 100 mai multe decat inregistreaza China, care a ramas la 3.305 decese cauzate…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 11.591 de morti in Italia, cu 812 decese in plus fata de duminica, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum a ajuns la 101.739, informeaza...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.820 de morti in Italia, cu 743 de decese in plus fata de luni, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 69.176, au anuntat, marti seara,...

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat, vineri seara,...