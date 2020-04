Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au depasit pragul de 700.000 de cazuri inregistrate de COVID-19, potrivit bilantului in timp real prezentat de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP, scrie agerpres.ro. SUA, care de la sfarsitul lui martie sunt tara cea mai afectata de pandemie la nivel mondial, numara in prezent…

- Conform acestor date, 30.990 de persoane din Statele Unite și-au pierdut viața in urma infecției cu coronavirus. SUA este țara cea mai grav afectata de COVID-19, inaintea Italiei (cu 21.645 morti), Spaniei (19.130 morti) si Franta (17.167 morti). Citește și: Pacienti din SUA, supusi unui tratament…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat 1.509 decese din cauza infecției cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilanț al Universitații Johns Hopkins, citat de jurnaliștii de la AFP.

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii a anunțat joi, la ora 20.00GMT, ca un numar de 14.696 de persoane au decedat din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Reuters.Dintre acestea, 1.942 au murit in ultimele 24 de ore, dintre care cele mai multe in statul New…

- Statele Unite ale Americii au inregistat un nou record negativ de decese din cauza Covid-19 intr-o zi, in ultimele 24 de ore bilanțul fiind de 884 de persoane, conform unui raport al Universitații Johns Hopkins, noteaza AFP. Astfel, in acest moment, SUA au raportat cele mai multe decese din lume din…

- Alți doi romani au fost uciși de COVID-19, ridicand bilanțul negru la 82. Este vorba despre un barbat, de 70 ani, jud Sibiu. Internat in 26.03.2020 in Spitalul Decedat in 30.03.2020. Confirmat in data...

- O asistenta din Statele Unite ale Americii a publicat o imagine tulburatoare de la morga pentru pacientii decedati din cauza noului coronavirus, ca sa arate cat de grava este, de fapt, situația generata de raspandirea COVID-19.

- Lița Dumitru, fostul mare fotbalist, care a implinit in ianuarie 70 de ani, s-a stabilit de cativa ani in Atlanta, unde exista o comunitate de 70.000 de romani si dezvaluie modul in care americanii lupta impotriva pandemiei cu coronavirus. Un mare fotbalist roman, pe numele lui Ion Dumitru, a ales sa…