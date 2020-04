Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol le va interzice companiilor de utilitati sa le intrerupa alimentarea cu apa si energie electrica consumatorilor din cauza facturilor neplatite, masura ce se incadreaza in pachetul de asistenta pentru persoanele cele mai vulnerabile afectate de epidemie, a anuntat marti vicepremierul…

- Situație critica in Spania. S-a inregistrat un numar record de decese. In ultimele 24 de ore au murit 838 de oameni. Intra in vigoare noi restricții, și mai drastice, in incercarea de a stavili pandemia.

- Doctorii din Italia si Spania sunt nevoiti in aceste zile sa ia decizii de viata si de moarte si sa aleaga cine sa intre la Terapie Intensiva si cine nu, numarul de paturi so aparate de ventilatie fiind insuficient comparativ cu numarul coplestitor de mare al pacientilor care ar avea nevoie de ajutor.…

- Guvernul propune un pachet de masuri de sprijin pentru companii echivalent cu 2% din PIB. Cițu: Vom avea o situatie dificila pana in vara, fac un apel la companiile care nu sunt afectate sa plateasca la timp taxele Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cele doua paciente au sosit in urma cu 12 zile din SUA si, respectiv, Spania, iar in prezent sunt spitalizate, a declarat prim-ministrul Dusko Markovic, potrivit Agerpres .Muntenegru si-a inchis deja frontierele,…

- Guvernul regional al Insulelor Baleare din Spania a anuntat prin intermediul unui mesaj publicat marti pe contul sau de Twitter ca a decis sa interzica toate cursele aeriene si traficul maritim cu pasageri in incercarea de a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata…

- "Am vazut oameni care continua sa iasa la baruri, terase. Toate sunt pline. Parinții sunt cu copiii la plimbare, se plimba in parcuri. Oamenii nu conștientizeaza riscul la care se expun. Cand se umplu magazinele cu marfa, in doua ore nu mai este nimic. Piețele și supermarketurile sunt…

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP, conform agerpres.ro. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa…