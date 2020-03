Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 324 de decese, a...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat, vineri seara,...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 41.035, au anuntat, joi seara,...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.158 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 27.980, au anuntat, luni seara, autoritatile italiene. In ultimele 24 de ore...

- Inițial, oficialii italieni au anunțat ca sase persoane au contactat virusul. Dupa doar cateva ore au fost anuntate alte opt cazuri, intre care si cinci medici.Autoritațile din 10 orașe nordice ale Italiei au impus restricții privind spațiile publice. Astfel, au fost inchise școli, restaurante și cafenele.…