Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1.284 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare numar de cazuri zilnice de la conformarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul este de 43.678de persoane infectate. De asemenea 15 persoane au decedat, numarul total ajungand la…

- Alte 1.030 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record de cazuri zilnice de la confirmarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul a ajuns astfel la 40.163 de persoane infectate. Totodata, 27 de persoane au decedat - 2 fiind…

- Ziarul Unirea OFICIAL| A fost depașit pragul psihologic de 1000 DE INFECTARI cu COVID-19! 1030 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 40.163 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi,…

- Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.539 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In ultimele…

- Peste 100 de persoane infectate cu COVID-19 se afla in acest moment internate in spitalele din județul Constanța, care a inregistrat o creștere vizibila a numarului de cazuri in ultima saptamana. Daca la 9 iunie erau inregistrate 300 de infectari COVID-19, in acest moment județul se apropie de 400 de…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 237 NOI cazuri in Romania. Bilanțul total ajunge la 21.182 de infectari și 1.360 de persoane decedate In Romania au fost confirmate, pana acum, 21.182 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.360 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 10 iunie, pe…

- Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica, județul Vaslui are, la aceasta ora, 161 de persoane infectate cu COVID-19, dintre care doar 21 mai sunt intenate in spital. Pe raza județului nostru sunt 54 de persoane aflate in izolare la domiciliu și 15 persoane in carantina instituționalizata.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 141 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 19.398 de infectari și 1270 decese Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…