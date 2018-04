Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din judetul Botosani a avut o experienta groaznica la un meci de fotbal cu prieteni. A fost lovit atat de puternic cu mingea incat a mutit. A fost dus cu ambulanta la un spital din judet iar mai apoi, fiindca starea sa era in continuare grava a fost transferat la Iasi.

- In padurea satului Cerbu, din judetul Botosani, a fost descoperit un adevarat paradis floral. Padurea este impanzita de o specie rara, numita laleaua pestrita, desemnata monument al naturii in Romania. Zona va fi cercetata temeinic de specialistii in domeniu.

- Adina Prisacariu, blonda de 23 de ani din Botoșani, care a provocat cumplitul accident in urma caruia soțul acesteia a murit și care a fost data in urmarire internationala, a fost pierduta de catre autoritatile din Romania.

- Un copil de 11 luni din judetul Prahova a murit din cauza rujeolei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Citeste si: DEZVALUIRI despre razboiul dintre Carmen Dan si Mihai Tudose: Ce s-a intamplat in BIROUL premierului…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat marti ca liberalii au publicat un document care arata corespondenta dintre Ministerul Muncii si ANAF, "din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%". El sustine ca documentul aduce cateva precizari cu privire la motivele care…

- Consilierii locali din Botosani, oameni fara studii in literatura, vor sa se implice in acordarea unuia dintre cele mai importante premii pentru poezie din Romania. Acestia sunt suparati ca la decernarea premiului poetii nu poarta un anumit tip de tinuta, ii acuza ca folosesc substante halucinogene…