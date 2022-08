In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.518 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 2.923 mai puține fața de ziua anterioara. 613 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile […] The post Bilanț național COVID-19, din 7 august 2022: 3.518 cazuri noi și 8 decese first appeared on albaiuliainfo.ro .