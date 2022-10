In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 209 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID–19), cu 143 mai puține fața de ziua anterioara. 35 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile […] The post Bilanț național COVID-19, din 30 octombrie 2022: 209 cazuri noi și niciun deces first appeared on albaiuliainfo.ro .