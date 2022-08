In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID–19), cu 2.033 mai putine fata de ziua anterioara. 424 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile […] The post Bilanț național COVID-19, din 14 august 2022: 2.651 cazuri noi și 12 decese first appeared on albaiuliainfo.ro .