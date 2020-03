Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 martie 2020, cel mai mic venit brut oferit de Lidl in Romania va avea o medie lunara de peste 4.000 lei brut, adica aproximativ 2.500 lei net. Odata cu majorarea venitului minim, compania extinde si pachetul de beneficii si compensatii pentru toti angajatii, consolidandu-si astfel…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a declarat ca violențelein care sunt implicate in ultima perioada clanurile interlope sunt un rezultatal faptului ca „MAI a intrat cu forta in aceste structuri”.„Ce se intampla in tara este consecinta unei cercetari si amuncii depuse de MAI. Din 4 noiembrie…

- Colonelul Bogdan Enescu, numit vineri in funcția de șef al Jandarmeriei Romane, vine din poziția de inspector-șef al Jandarmeriei Ilfov, pe care o ocupa din 2013. El a intrat in jandarmerie in 1996, an in care a absolvit Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. In cei 23 de ani de activitate a ocupat…

- Traficul de marfuri in porturile maritime romanesti inregistreaza, in primele 11 luni ale anului, o crestere de aproape 10%, a anuntat Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta (CN APMC). Cresteri importante s-au inregistrat la traficul de cereale si petrol brut, anunța news.ro.CN…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, sustine ca, in urma controalelor facute la Inspectoratele de Politie judetene au fost descoperite unele "anomalii", dand exemplul unor promovari in functii cu cateva luni inainte de pensionarea unor politisti, care erau "pila inspectorului”, pentru ca acestia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca unitatile de jandarmi din Craiova, Constanta si Ploiesti au desecretizat convorbirile de la interventia din 10 august 2018, dar cea din Bucuresti nu, precizand ca daca nu ar fi desecretizat nicio unitate atunci era vorba de o problema obiectiva,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a cerut Politiei Rutiere actiuni de fluidizare a traficului din Bucuresti, susținand ca felul in care se circula in Capitala este infernal, iar vina este "a unora care nu gandesc".

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi ca a cerut Politiei Rutiere actiuni de fluidizare a traficului din Bucuresti, in parteneriat cu toate autoritatile care au competenta in domeniu, astfel incat cetatenii sa circule in siguranta si sa petreaca mai putin timp in trafic.