Bilanț la regenerare: 110 muncitori și 52 de utilaje Ce s-a mai lucrat pe șantierele din cartierele Alfa –Faleza Mureș, Confecții, Vlaicu, Micalaca și in centru, in cadrul megaproiectului de regenerare urbana? In perioada 18 – 22 noiembrie, pe toate șantierele deschise in municipiu, au lucrat 110 muncitori, 8 șefi de șantier și ingineri, 39 de șoferi, 20 de mecanici de utilaj, un inginer topograf, 2 maiștri și 2 electricieni. De asemenea, pe toate șantierele enumerate mai sus au fost trimise un excavator și un buldoexcavator, 39 de camioane, 5 cife – betoniere, o macara, o mașina de marcaj, trei eșaloane de asfaltare și un repartizator. Alfa și… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

